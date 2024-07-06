بايدن: أنا باق في السباق الرئاسي وسأهزم دونالد ترمب (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، في خطاب عالي النبرة في ولاية ويسكانسن أنه مستمر في السباق إلى البيت الأبيض ووعد بالفوز مجددا.

وقال بايدن (81 عاما) الذي يتعرض لضغط للانسحاب من الانتخابات الرئاسية بعد مناظرة تلفزيونية مع سلفه الجمهوري: “أنا باق في السباق. سأهزم دونالد ترمب”.

وأضاف إنه لا يزال بإمكانه التغلب على ترمب (78 عاما) في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتابع: “أخوض الانتخابات ضد أخطر تهديد على الديمقراطية الأمريكية”، مشيرا إلى أنه مرشح الحزب الديمقراطي “لأن الملايين صوتوا لي وليس لغيري لخوض الانتخابات”.

وأردف: “لن أدع 90 دقيقة من المناظرة الأخيرة تمحو ما فعلته خلال السنوات الثلاث الأخيرة”.

وأشار بايدن إلى أن هناك من يريد إبعاده عن السباق الرئاسي ولكنه باق وسينتصر على ترمب.

وشدد بايدن على أن ترمب كذب بشأن جائحة كورونا وعدد المتوفين بها، كما كذب بشأن وضع المحاربين القدامى وقضايا أخرى.

وألمح إلى أن بعض الأعضاء في إدارة ترمب رفضوا الإعلان عن دعمهم له في الانتخابات المقبلة وهذا يحمل دلالات عدة.

بايدن عن المناظرة مع ترمب: ارتكبت خطأ

وأمس الخميس، اعترف بايدن بأنه “ارتكب خطأ” خلال المناظرة الرئاسية التي نظمتها شبكة (سي إن إن) الأسبوع الماضي، والتي واجه فيها ترمب.

وقال بايدن، خلال مقابلة مع الإذاعي إيرل إنغرام: “لقد قضيت ليلة سيئة، وحقيقة الأمر هي، كما تعلمون، لقد أخفقت لقد ارتكبت خطأ.. هذه 90 دقيقة على المسرح، انظروا إلى ما فعلته خلال 3 سنوات ونصف”، وفقا لـ (سي إن إن).