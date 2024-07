بريطانيا.. مرشحون داعمون لفلسطين يفوزون بمقاعد في مجلس العموم (فيديو)

فاز في انتخابات مجلس العموم البريطاني عدد من المرشحين المناهضين للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وجاء المرشح المستقل، زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربين، على رأس القائمة، كما فاز عدنان حسين عن دائرة بلاكبيرن وكارلا دينر عن دائرة بريستول، وشوكت آدم عن دائرة ليستر ساوث، وأيوب خان عن دائرة برمنغهام وبيري بار، وإقبال محمد عن دائرة ديوسبري وباتلي.

وكان هؤلاء الستة قد تعهدوا قبيل الانتخابات بدعم فلسطين والضغط من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال عدنان حسين “أعدكم بأن أجعل مخاوفكم إزاء الظلم الذي يتعرض له شعب غزة مسموعة في الأماكن التي فشل فيها من يسمون أنفسهم ممثلينا”.

أما كوربين الذي فاز عن إيسلنغتون الشمالية، فهو معروف بدعمه لفلسطين ليس خلال هذه الحرب فقط، بل على مدار الأعوام السابقة، وكان قد شارك قبيل الانتخابات في العديد من الفعاليات المؤيدة لغزة والرافضة للعدوان.

وقال في كلمة خلال حملته الانتخابية “الدرس هو أن الشعب هو صناديق الاقتراع. عندما يرون صور الدمار في غزة 30 ألف شخص وأكثر استشهدوا في غزة، ونحن متواطئون لأننا نمد إسرائيل بالأسلحة، يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، يجب أن يُعترف بدولة فلسطين، يجب أن يحظى الشعب الفلسطيني بالعدالة”.

Whatever happens on 4 July, I will be there on Saturday demanding an end to arms sales to Israel.

We have a message to any incoming government: we won’t let you abandon the Palestinian people.

We won't let you turn a blind eye to genocide. pic.twitter.com/EV1fLunEPs

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) July 1, 2024