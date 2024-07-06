“بضاعتكم رُدت إليكم”.. القسام تعيد استخدام قذائف إسرائيلية لم تنفجر في قصف الاحتلال (فيديو)
قصف “نتساريم” و”ناحل عوز” بصواريخ من عيار “107”
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6/7/2024-|آخر تحديث: 6/7/202409:24 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعًا مصورًا لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم باستخدام قذائف مدفعية إسرائيلية لم تنفجر.
وقالت كتائب القسام، مساء السبت، إنها أعادت تركيب قذائف المدفعية على صواريخ “107”.
ويُطلَق صاروخ 107 عبر رشقات متتالية باستخدام منصات تحتوي الواحدة منها على 6 صواريخ أو 12 صاروخًا.
كما أعلنت كتائب القسام في بيانات منفصلة عن العمليات التالية:
- قصف قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون.
- قصف موقع “ناحل عوز” العسكري بصواريخ عيار “107”.
- تدمير دبابة من نوع “ميركافا 4” بشكل كامل بعبوة “شواظ 3” واشتعال النيران فيها في شارع بغداد بحي الشجاعية بمدينة غزة.
- إيقاع قوة راجلة للاحتلال بين قتيل وجريح في حي الشجاعية، بعد تفجير عبوة “تلفزيونية 3” مضادة للأفراد في القوة.
المصدر : الجزيرة مباشر