“بضاعتكم رُدت إليكم”.. القسام تعيد استخدام قذائف إسرائيلية لم تنفجر في قصف الاحتلال (فيديو)

قصف “نتساريم” و”ناحل عوز” بصواريخ من عيار “107”

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعًا مصورًا لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم باستخدام قذائف مدفعية إسرائيلية لم تنفجر.

وقالت كتائب القسام، مساء السبت، إنها أعادت تركيب قذائف المدفعية على صواريخ “107”.

ويُطلَق صاروخ 107 عبر رشقات متتالية باستخدام منصات تحتوي الواحدة منها على 6 صواريخ أو 12 صاروخًا.

كما أعلنت كتائب القسام في بيانات منفصلة عن العمليات التالية: