بقذيفة “آر بي جي”.. سرايا القدس تستهدف جرافة إسرائيلية في رفح (فيديو)

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مشاهد لاستهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع (D9) بقذيفة آر بي جي (RPG) جنوب وسط مدينة رفح في قطاع غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت السرايا في بيان، اليوم السبت، عبر منصة تلغرام “سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف جرافة عسكرية صهيونية من نوع (D9) بقذيفة (RPG) محيط مفترق سوق الحلال جنوب وسط مدينة رفح”.

وفي بيان آخر قالت السرايا “بعد عودة مجاهدينا من نقاط القتال أكدوا إيقاعهم أفراد قوة صهيونية قوامها 7 أفراد ما بين قتيل وجريح خلال مباغتتهم والاشتباك معهم بالأسلحة المناسبة في شارع الخلفاء بحي الشجاعية”.

تدمير دبابة

من جانبها قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في بيانين اليوم السبت عبر تلغرام “تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة “تلفزيونية 3″ مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية بمدينة غزة”.

وفي بيان آخر قالت “كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع “ميركافا 4” بشكل كامل بعبوة “شواظ 3″ واشتعال النيران فيها في شارع بغداد بحي الشجاعية بمدينة غزة”.

قصف صاروخي

وعلى صعيد المعارك وسط وشرق القطاع قالت كتائب شهداء الأقصى “قصفنا تموضعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور “نتساريم” برشقة صاروخية من نوع (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وفي بيان آخر عبر تلغرام قالت الكتائب “استهدفنا بقذائف الهاون الثقيل جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة”.