خبير عسكري: هذه دلالة التحول من الحرب الموسعة إلى أسلوب الغارات في غزة (فيديو)

وصف الخبير العسكري العقيد حاتم الراوي، العمليات العسكرية التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية في غزة ضد قوات الاحتلال المتوغلة بالقطاع بأنها “حرب مفاجآت”.

وقال الراوي، للجزيرة مباشر، إنه من خلال خبرته العسكرية الطويلة، فإن ما يقوم به المقاتل الفلسطيني “فاجأ إسرائيل كثيرًا”، مضيفا “أن تكون في موقع الدفاع وكل إمكانياتك دفاعية، ثم تقلب هذه الحالة من دفاع إلى هجوم مباغت أدى لنتائج كبيرة جدًّا، هذه من الحالات النادرة جدًّا في الحروب”.

وأشار إلى أن إسرائيل على مدار الحروب السابقة التي خاضتها ضد العرب سواء في 1948 أو في 1967 و1973 “لم يلو ذراعها بهذه الطريقة”.

الخبير العسكري العقيد حاتم الراوي: حرب #غزة هي حرب المفاجآت من المقاتل الفلسطيني#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/OAH98Nbz0f — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 5, 2024

وحول إعلان الاحتلال اعتماده خلال الفترة المقبلة على أسلوب الغارات المستهدفة، اعتبر الراوي أنه “إفلاس إسرائيلي”.

وأوضح أن إسرائيل تقصد من هذا النهج الجديد أن تتبع نفس الأسلوب الذي تتبعه مع حزب الله في إيران، مؤكدًا أن هذا ربما يأتي بنتائج مع جنوب لبنان لكنه لن يفعل ذلك مع غزة، وفقًا للراوي.

ما دلالة التحول من الحرب الإسرائيلية الموسعة إلى أسلوب الغارات المستهدفة؟

الخبير العسكري العقيد حاتم الراوي يُجيب..#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/ZnNvqqWf3O — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 5, 2024

وقال “بالمنطق العسكري إذا كان القصف الذي حوّل غزة إلى دمار، لم يأت بالنتيجة المرجوة التي يريدون أن يحققوا بها الانتصار، فماذا ستفعل الغارات المستهدفة؟ فجيش الاحتلال الآن يستخدم في غزة الغارات الكبيرة والأسلحة المحرمة ولم توصلهم إلى ما يريدون”، وتساءل متهكمًا “فكيف سيحقق النصر بالغارات المستهدفة؟”.