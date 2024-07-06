حذرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، من “كارثة إنسانية” جراء استمرار أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل مولدات مستشفيات غزة.

وقالت الوزارة في بيان، إن “أزمة الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الادوية في كافة المرافق الصحية المتبقية على رأس عملها في قطاع غزة، لا تزال مستمرة”.

وأضافت “يتم اتباع اجراءات تقشفية قاسية أمام سياسة التقطير في التوريد لكميات قليلة جدًا من الوقود في بعض الأحيان”.

وكشفت الوزارة عن إيقاف العمل في عدد من الأقسام داخل ما تبقى من المستشفيات العاملة بالقطاع.

وناشدت الوزارة كافة المؤسسات المعنية والأممية والانسانية ضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

ويعاني قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من أزمة وقود وكهرباء ومياه جراء الحصار المشدد الذي طبقه الاحتلال على القطاع.