غزة.. قصف الاحتلال يقتل 6 شرطيين و4 صحفيين و3 مواطنين داخل عزاء
6/7/2024-|آخر تحديث: 6/7/202402:04 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
واصل الاحتلال الإسرائيلي مجازره بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأسفرت غاراته، اليوم السبت، عن استشهاد عناصر من الشرطة الفلسطينية وعدد من الصحفيين.
وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 6 من عناصر شرطة غزة جراء استهداف الاحتلال سيارتهم بالحي السعودي غربي رفح، جنوبي القطاع.
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كما أفاد المراسل باستشهاد 5 صحفيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة الليلة الماضية.
ومن بين الصحفيين الذين استشهدوا، الصحفي سعدي مدوخ والصحفي أمجد الجحجوح وزوجته الصحفية وفاء أبو ضبعان، ورزق أبو شكيان.
واستهدف الاحتلال بيت العزاء الصغير الذي أقيم للصحفي سعدي مدوخ؛ مما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين.
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إلى أن حصيلة الصحفيين الشهداء ارتفعت إلى 158 منذ أن بدأ الاحتلال عدوانه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر : الجزيرة مباشر