متظاهرون يطالبون الحكومة البريطانية الجديدة بوقف بيع السلاح لإسرائيل (فيديو)

طالب متظاهرون في العاصمة البريطانية لندن، يوم السبت، الحكومة الجديدة بوقف بيع السلاح لإسرائيل.

كما طالب المتظاهرون الحكومة الجديدة بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، والإفراج عن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية والأسرى في سجون إسرائيل.

من جهة أخرى، ألقت شرطة العاصمة البريطانية القبض على 5 من المتظاهرين، وهي حملة الاعتقالات الأولى من نوعها في ظل حكومة حزب العمال الجديدة.

وذكرت شرطة لندن، التي نشرت 700 فرد لتأمين المظاهرة، أنها اعتقلت شخصًا للاشتباه في ارتكابه عملًا يخل بالنظام العام لحمله لافتة “عنصرية”، بينما ألقت القبض على 3 آخرين لانتهاكهم شروط قانون النظام العام المفروضة على المظاهرات.

وأضافت أنها اعتقلت الشخص الخامس للاشتباه في “التحريض على الكراهية العنصرية” بسبب لافتة كان يرفعها.

وفاز حزب العمال بالانتخابات العامة التي جرت الخميس، منهيًا بذلك 14 سنة من حكم حزب المحافظين. وكلف الملك تشارلز الثالث زعيم حزب العمال كير ستارمر رسميًّا بتشكيل الحكومة الجديدة.