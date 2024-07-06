مظاهرات كبرى في إسرائيل.. وعائلات الأسرى: لن نسمح لنتنياهو بإفشال الصفقة الجديدة (فيديو)

دعت إلى ممارسة كل الضغوط على نتنياهو لإنجاز صفقة تبادل

دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة رؤساء الأجهزة الأمنية وفريق التفاوض إلى عدم السماح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإفشال صفقة التبادل مرة أخرى.

وقالت العائلات في بيان من أمام وزارة الدفاع في تل أبيب، مساء السبت، إنهم يشعرون بالأمل لأول مرة بأنهم أقرب من أي وقت مضى لعقد الصفقة.

ودعت العائلات إلى الخروج للشوارع وممارسة كل الضغوط على نتنياهو وحكومته من أجل التوصل إلى صفقة للتبادل مع المقاومة في غزة.

وقالت “المختطفون يصرخون ويطالبون من الأنفاق بإنقاذهم، وإعادتهم هو النصر الحقيقي”. وأضافت العائلات أن كل استطلاعات الرأي تشير إلى تأييد عقد صفقة التبادل وإنهاء الحرب.

احتجاجات ضخمة

وبعد بيان العائلات، شهدت مدن إسرائيلية عدة احتجاجات ضخمة شارك فيها الآلاف للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإجراء انتخابات مبكرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة استخدمت مدافع المياه لتفريق متظاهرين بعد إغلاقهم الجزء الشمالي من محور “أيالون”.

מכתזית מופעלת על מפגינים למען שחרור החטופים באיילון צפון@AnnaPines_ pic.twitter.com/OGdwc1c4NA — כאן חדשות (@kann_news) July 6, 2024

“صفقة الآن”

وذكرت هيئة البث الرسمية أن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في ساحة كابلان وسط تل أبيب، بينما تظاهر نحو ألفي شخص في قيسارية للمطالبة بعدم تفويت الفرصة وإبرام صفقة للتبادل، كما طالبوا بإجراء انتخابات مبكرة.

بدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في مناطق أخرى، شملت مفترق “كركور” و”عمق حيفر” ومدينة “رحوبوت”.

ورفع المتظاهرون لافتات ضخمة كُتب عليها “صفقة الآن”.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية باعتقال أحد أقارب الأسرى بالقوة.