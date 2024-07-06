نتائج أولية تظهر تقدما لبزشكيان في انتخابات الرئاسة الإيرانية

أعلن رئيس لجنة الانتخابات في إيران أن المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان حصل على أكثر من مليونين و900 ألف صوت في الفرز الأولي للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، وفقًا للتقارير الصادرة فجر الجمعة.

وأكدت وزارة الداخلية الإيرانية أن بزشكيان حصل على مليونين و900 ألف صوت، بينما حصل منافسه المحافظ سعيد جليلي على مليونين و815 ألف من الأصوات التي تم فرزها حتى الآن. ويُتوقّع أن تُعلن النتائج السبت.

وأدلى الإيرانيون بأصواتهم الجمعة في الدورة الثانية من انتخابات رئاسية يتواجه فيها المرشّح الإصلاحي بزشكيان، المفاوض السابق في الملف النووي، المرشح المحافظ جليلي المعروف بمواقفه المتصلّبة إزاء الغرب.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران الجمعة للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزًا في أنحاء البلاد الشاسعة، من بحر قزوين شمالًا إلى الخليج جنوبًا.