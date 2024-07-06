168 شخصية بارزة في الولايات المتحدة يطالبون بايدن بالتنحي عن سباق الرئاسة

في رسالة إلى البيت الأبيض، الجمعة، حثت مجموعة من قادة الأعمال والمجتمع المدني الرئيس الأمريكي جو بايدن على الانسحاب من انتخابات الرئاسة المقبلة.

وتأتي هذه الدعوة بعد يوم من تصريح الرئيسة التنفيذية لمجموعة “ليدرشيب ناو بروجيكت” دانييلا بالو آريس بأن الأعضاء سيظلون يدعمون بايدن إذا قرر الاستمرار.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرسالة التي وقعها 168 عضوًا في المجموعة دعت بايدن إلى “الحفاظ على إرثه” عبر التنحي وإفساح المجال لمرشح آخر، وسط “تهديدات تشكلها ولاية ثانية لدونالد ترمب” منافسه الجمهوري.

وقال بايدن (81 عامًا) الجمعة إنه لا يزال بإمكانه التغلب على ترمب (78 عامًا) في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقائمة الموقعين على الرسالة تضم شخصيات بارزة مثل ابنة مؤسس “وولمارت” كريستي والتون، والمفوض المتقاعد للرابطة الوطنية لكرة القدم بول ج. تاغليابو، والمستثمر الملياردير مايك نوفوغراتز، والمدير التنفيذي السابق لغوغل نينغ موسبرجر-تانغ، وأستاذ القانون في جامعة هارفارد لورنس ليسيغ، وأستاذ جامعة نيويورك والبودكاستر سكوت غالواي.