حزب الله يشن هجوما صاروخيا كبيرا على شمال إسرائيل (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، عن تنفيذ هجوم صاروخي كبير على عدة مواقع عسكرية شمالي إسرائيل، وفي المقابل شن الاحتلال هجومًا استهدف عدة مناطق في لبنان.

وقال حزب الله، في بيان عبر تلغرام، إنه استهدف قاعدة نيمرا الإسرائيلية (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

كما أعلن حزب الله قصف مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ‏ميرون في جبل الجرمق بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وأكد إصابته بشكل مباشر، ما أدى لتدمير جزء ‏من تجهيزاته واندلاع حرائق بداخله، حسب البيان.

وفي وقت مبكر من صباح الأحد، أعلن الحزب عن استهدف، ما قال إنه تجهيزات ‏تجسسية في موقع “الراهب”، مؤكدًا وقوع إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏‏

اغتيال ميثم العطار

وأشار الحزب إلى أن العمليات تأتي إسنادًا للمقاومة الفلسطينية، وأيضًا ردا على اغتيال إسرائيل، أمس السبت، لمسؤول بالحزب في منطقة البقاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه قتل ميثم العطار “المسؤول في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله”.

جيش الاحتلال يرد

علي الجانب المقابل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن الجيش شن غارات على عمق نحو 25 كلم داخل الحدود اللبنانية، ردًا على هجمات حزب الله.

وأضافت الإذاعة في منشور آخر “غارات الآن شمال صور على عمق حوالي 25 كلم داخل الحدود اللبنانية، على غرار العمق الذي استهدفه حزب الله بالصواريخ في الجليل الأسفل شمالي البلاد”.

من جهتها، أفادت الوكالة اللبنانية الرسمية بأن “الطيران المسيَّر (الإسرائيلي) شن غارة استهدفت منزلًا داخل بستان بمنطقة ضهر السيد في بلدة معروب قضاء صور جنوبي لبنان”.

وقالت إذاعة الجيش، إنه منذ صباح الأحد، فقد رصد الجيش إطلاق نحو 60 صاروخًا من حزب الله تجاه شمالي إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الأحد، إنه القصف أدى إلى إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة واشتعال عدة حرائق بالمنطقة. كما تحدثت وسائل إعلام أخرى عن 5 إصابات.

من جانبها، أفادت هيئة الإسعاف بإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في بلدة كفار زيتيم، واشتعال حرائق عدة في محيط طبريا، وفق موقع “والا” الإسرائيلي.

وذكر الموقع أن “صفارات الإنذار تدوي في بعض المناطق شمالي إسرائيل للمرة الأولى منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت المواجهات بين تل أبيب وحزب الله، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إقرار الجيش الإسرائيلي خططا عملياتية لـ”هجوم واسع” على لبنان.