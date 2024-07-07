سياسة|قطاع غزة

استشهاد إيهاب الغصين في قصف إسرائيلي على غزة (فيديو)

استشهاد إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل بغزة في قصف إسرائيلي
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7/7/2024-|آخر تحديث: 7/7/202404:41 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد 4 فلسطينيين وجُرح عدد آخر، الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة “العائلة المقدسة” التي تؤوي نازحين مسلمين ومسيحيين غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن وكيل وزارة العمل في قطاع غزة المهندس إيهاب الغصين (45 عامًا) من بين الشهداء الأربعة، وبذلك يلتحق بزوجته وابنته اللذين استشهدا في غارة إسرائيلية سابقة خلال الحرب الجارية.

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وشغل القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إيهاب الغصين مناصب عدة بحكومة غزة، إذ شغل منصب المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، ثم عمل وكيلًا لوزارة العمل، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

وعبَّر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع عن حزنهم لفقدان أحد القياديين الشبان البارزين في غزة.

بدوره، أفاد جهاز الدفاع المدني في محافظة غزة بتمكن طواقمه من انتشال 4 شهداء وعدد من المصابين بعد استهداف طائرات حربية إسرائيلية مدرسة العائلة المقدسة التي تؤوي عددًا كبيرًا من النازحين غرب مدينة غزة.

وأمس السبت، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مدرسة الجاعوني التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، راح ضحيتها 16 شهيدًا وأصيب العشرات من النازحين المدنيين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر