استشهاد إيهاب الغصين في قصف إسرائيلي على غزة (فيديو)

استشهد 4 فلسطينيين وجُرح عدد آخر، الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة “العائلة المقدسة” التي تؤوي نازحين مسلمين ومسيحيين غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن وكيل وزارة العمل في قطاع غزة المهندس إيهاب الغصين (45 عامًا) من بين الشهداء الأربعة، وبذلك يلتحق بزوجته وابنته اللذين استشهدا في غارة إسرائيلية سابقة خلال الحرب الجارية.

وشغل القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إيهاب الغصين مناصب عدة بحكومة غزة، إذ شغل منصب المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، ثم عمل وكيلًا لوزارة العمل، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

وعبَّر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع عن حزنهم لفقدان أحد القياديين الشبان البارزين في غزة.

المهندس العزيز إيهاب الغصين، أبو العبد، وكيل وزارة العمل إلى العلياء، ملتحقاً بزوجته وبناته وعدد من أفراد عائلته. رحم الله المهندس إيهاب دمث الخلق محباً لوطنه وشعبه، ساعياً للخير ومدافعاً صلباً عن حقوق الناس. pic.twitter.com/NjNNqXQbJh — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) July 7, 2024

بدوره، أفاد جهاز الدفاع المدني في محافظة غزة بتمكن طواقمه من انتشال 4 شهداء وعدد من المصابين بعد استهداف طائرات حربية إسرائيلية مدرسة العائلة المقدسة التي تؤوي عددًا كبيرًا من النازحين غرب مدينة غزة.

وأمس السبت، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مدرسة الجاعوني التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، راح ضحيتها 16 شهيدًا وأصيب العشرات من النازحين المدنيين.

فقدت روحي في #غزة الآن..

اللهم أجرني في مصيبتي واربط على قلوبنا، وارحم شهدائنا.. أخي وحبيبي وصديقي ورفيقي وأستاذي في ذمة الله شهيداً مقبلاً غير مدبر، مُلتحقاً بزوجته وابنته.. المهندس/ إيهاب الغصين شهيداً ياااااااااااااااا وجع قلبي pic.twitter.com/dqffi9tbyz — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) July 7, 2024

حبيبنا أبو العبد.. إلى روح وريحان ورب راضٍ غير غضبان. اغتال الاحتلال قبل قليل المهندس إيهاب الغصين بعد مسيرة ممتدة من العمل والعطاء أمضاها الشهيد في خدمة وطنه وشعبه ودينه. كان رحمه الله نظيف القلب محباً لإخوانه ومتواضعاً وسمحاً نبيلاً صادقاً كريماً. فقده مؤلم لكن لا نقول إلا… pic.twitter.com/skaOTgPxrn — رضوان الأخرس (@rdooan) July 7, 2024