الديمقراطيون يكثفون الضغط على بايدن للانسحاب من السباق الانتخابي

لم يعط الرئيس الأمريكي جو بايدن أي إشارة، أمس السبت، إلى تفكيره في التنحي عن خوض سباق الرئاسة، وسط دعوات متزايدة من أقرانه في الحزب الديمقراطي لإنهاء حملته الانتخابية.

ويواجه بايدن (81 عامًا) اعتراضًا من بعض الديمقراطيين في الكونغرس وبعض المانحين المؤثرين الذين يشعرون بأنه يفتقد القدرة على هزيمة المرشح الجمهوري دونالد ترمب (78 عامًا) في انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

ويبدو أن الحديث الذي أجراه بايدن مع شبكة “إيه بي سي نيوز”، وبُث مساء الجمعة، لم يقدّم شيئًا يُذكر لتهدئة تلك المخاوف.

وقال بايدن في الحديث إن “القدرة الإلهية” وحدها هي القادرة على إقناعه بوقف حملته، مستبعدًا احتمال أن يجتمع قادة الحزب الديمقراطي معًا لمحاولة إقناعه بالتنحي.

ويبدو أن ضغوط الكونغرس ستتزايد في الأيام المقبلة مع عودة المشرعين إلى واشنطن من العطلة.

وقال بايدن لأنصاره في خطاب حماسي ألقاه في ماديسون بولاية ويسكونسن يوم الجمعة “سأخوض السباق وسأفوز مرة أخرى”.

وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” أن زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز حدد موعدًا لعقد اجتماع عن بُعد، الأحد، مع ديمقراطيين كبار في المجلس لمناقشة ترشيح بايدن والخطوات اللاحقة.

وقالت مصادر من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب لوكالة رويترز إن بعض المشرعين الديمقراطيين في المجلس يوزعون رسالتين منفصلتين تطالبان بايدن بالتنحي.