هولندا.. ناشطون يغلقون مدخل قاعدة عسكرية “تمد” إسرائيل بالسلاح (فيديو)

نظم ناشطون مؤيدون لفلسطين وقفة أمام قاعدة “كرومهوت كازيرن” العسكرية في أوترخت بهولندا، وأغلقوا مدخلها، السبت.

وتأتي الوقفة احتجاجًا على ما وصفوه بالتواطؤ الهولندي في “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وشملت الاحتجاجات، حسب مشاهد رصدتها الجزيرة مباشر، إقامة مخيم بجوار القاعدة.

ونظم الوقفة ائتلاف من ناشطين من منظمات مؤيدة لفلسطين، وأكدوا في بيان لهم أن هولندا متواطئة في الإبادة الجماعية في غزة بفضل العلاقات العسكرية والاقتصادية والسياسية المستمرة مع إسرائيل.

وأوضح البيان أن الناشطين لا يتوقعون شيئًا من الحكومة الجديدة التي وصفوها بأنها “فاشية”.

وقالت فيكتوريا المتحدثة باسم المجموعة “لتحقيق أهدافنا، لسنا بحاجة إلى الجلوس مع ممثلي حكومة تحتقر الفلسطينيين والمهاجرين والأشخاص الملونين. بدلًا من ذلك، ندعو الجميع في هولندا إلى إنهاء موافقتهم وتعاونهم”.

وطالب الناشطون بوقف فوري لتزويد وتوريد الأسلحة والتكنولوجيا من إسرائيل وإليها، وإلغاء المعاهدات التي تمكّن هذه التجارة.

وتُعَد “كرومهوت كازيرن” رمزًا بارزًا وإحدى أهم المنشآت العسكرية في هولندا، حيث تقع بها منظمة المعدات الدفاعية التي تسهل شراء مئات الملايين من الأسلحة الإسرائيلية، وتنظم عمليات بيع أنظمة الأسلحة والتكنولوجيا.

وأكدت المجموعة أن هذه العملية هي مجرد بداية لسلسلة من الاحتجاجات، داعيةً العاملين في صناعة الأسلحة لوقف الإنتاج، وعمال الموانئ لوقف نقل الأسلحة، والمعلمين والطلاب لوقف تبادل المعرفة والتكنولوجيا مع إسرائيل، والموظفين المدنيين لتقويض “السياسات الاستعمارية والفاشية للحكومة الجديدة”.