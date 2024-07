“إحصاء الموت”.. خبراء: العدد الحقيقي للضحايا في غزة قد يتجاوز 186 ألفا

ذكر خبراء أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، قد يفوق 186 ألفا.

جاء ذلك في مقال بعنوان “إحصاء الموت في غزة: صعب لكنه ضروري”، نشرته اليوم الاثنين مجلة “The Lancet” وهي إحدى أقدم المجلات الطبية، ومقرها في بريطانيا.

المقال حمل توقيع كلّ من رشا الخطيب ومارتن ماكي وسليم يوسف، وأشار إلى أن الرقم المعلن لشهداء غزة بحلول 19 يونيو/حزيران الماضي، هو 37 ألفا و396.

Lancet: 186,000 have been killed by Israel since Oct. 7.

According to the Lancet, a respected and peer-reviewed medical journal, which also accurately estimated the total Iraqi deaths during the American invasion, estimates that the total number of deaths in Gaza as a result of…

— Sami Al-Arian (@SamiAlArian) July 8, 2024