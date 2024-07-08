استشهاد لبناني وقتل 700 رأس من الماشية بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان في وقت مبكر من اليوم الاثنين، إنه شنّ ضربات جوية ومدفعية أثناء الليل على ما قال إنه أهداف عسكرية لحزب الله في لبنان.

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، استشهاد شخص وإصابة آخر جراء غارات شنها الطيران الاسرائيلي على منطقة القليلة جنوبي مدينة صور.

وأوضحت الوكالة أن غارات الاحتلال التي شنها على مدينة صور، استهدفت دراجة نارية؛ فأدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر.

وفي جزين جنوبي لبنان، قالت الوكالة إن أحد الرعاة في مزرعة آل عمار في جبل طورة، وجد أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى قتل أكثر من 700 رأس من الماعز.

غارة صهيونية استهدفت فجر اليوم مزرعة للمواشي عند مفرق جبل طورة في جزين جنوبي لبنان..

فقدان الراعي ونفوق 700 رأس ماعز pic.twitter.com/HjStOqKLm2 — خبرني – khaberni (@khaberni) July 8, 2024

على الجانب الآخر، اندلع حريق في مستوطنة المطلة شمالي إسرائيلي، الاثنين، إثر صاروخ أطلق من لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن صاروخا مضادا للدروع أطلق من لبنان، تسبب في اندلاع حريق في المطلة بعد سقوطه في منطقة مفتوحة، مشيرة إلى أنه لم يتسبب في خسائر بشرية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض طائرة مسيّرة فوق الأجواء اللبنانية، قبل اختراقها أجواء البلاد.

وتأتي التطورات الأخيرة، في ظل تصعيد حزب الله هجومه على مناطق عسكرية شمالي إسرائيل، إذ شنّ أمس الأحد هجومًا صاروخيًّا كبيرًا بنحو 60 صاروخًا صوب إسرائيل، كما شنّ هجومًا جويًّا بأسراب من المسيّرات المفخخة على مركز إسرائيلي للاستطلاع الفني والإلكتروني البعيد المدى في جبل حرمون للمرة الأولى بالجولان السوري المحتل.

وترهن فصال المقاومة في لبنان والعراق واليمن، وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.