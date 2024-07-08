سياسة|لبنان

استشهاد لبناني وقتل 700 رأس من الماشية بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان (فيديو)

نفوق 700 رأس ماشية في لبنان
مدة الفيديو 00 minutes 48 seconds
8/7/2024-|آخر تحديث: 8/7/202412:05 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان في وقت مبكر من اليوم الاثنين، إنه شنّ ضربات جوية ومدفعية أثناء الليل على ما قال إنه أهداف عسكرية لحزب الله في لبنان.

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، استشهاد شخص وإصابة آخر جراء غارات شنها الطيران الاسرائيلي على منطقة القليلة جنوبي مدينة صور.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأوضحت الوكالة أن غارات الاحتلال التي شنها على مدينة صور، استهدفت دراجة نارية؛ فأدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر.

وفي جزين جنوبي لبنان، قالت الوكالة إن أحد الرعاة في مزرعة آل عمار في جبل طورة، وجد أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى قتل أكثر من 700 رأس من الماعز.

على الجانب الآخر، اندلع حريق في مستوطنة المطلة شمالي إسرائيلي، الاثنين، إثر صاروخ أطلق من لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن صاروخا مضادا للدروع أطلق من لبنان، تسبب في اندلاع حريق في المطلة بعد سقوطه في منطقة مفتوحة، مشيرة إلى أنه لم يتسبب في خسائر بشرية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض طائرة مسيّرة فوق الأجواء اللبنانية، قبل اختراقها أجواء البلاد.

وتأتي التطورات الأخيرة، في ظل تصعيد حزب الله هجومه على مناطق عسكرية شمالي إسرائيل، إذ شنّ أمس الأحد هجومًا صاروخيًّا كبيرًا بنحو 60 صاروخًا صوب إسرائيل، كما شنّ هجومًا جويًّا بأسراب من المسيّرات المفخخة على مركز إسرائيلي للاستطلاع الفني والإلكتروني البعيد المدى في جبل حرمون للمرة الأولى بالجولان السوري المحتل.

وترهن فصال المقاومة في لبنان والعراق واليمن، وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

المصدر : الجزيرة مباشر