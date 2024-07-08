بوينغ تقرّ بالذنب بشأن تحطم طائرتين أودى بحياة المئات

قالت الحكومة الأمريكية إن شركة بوينغ اتفقت مع وزارة العدل على إنهاء تحقيق تجريه الوزارة، وذلك بإقرار الشركة بالذنب في تهمة جنائية بالتآمر للاحتيال تتعلق بحادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس تسببا في سقوط مئات القتلى.

ومن شأن ذلك الإقرار، الذي قدمت السلطات الأمريكية ملفا بشأنه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد أن يجعل صانع الطائرات مدانا بتهمة جنائية.

وقالت وزارة العدل في الملف الذي قدمته إلى محكمة اتحادية في تكساس، إن بوينغ ستدفع أيضا غرامة جنائية قدرها 243.6 مليون دولار.

وتتعلق التهمة بحادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون 5 أشهر عامي 2018 و2019؛ مما أسفر عن مقتل جميع ركابهما البالغ عددهم 346 شخصا ودفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بمحاكمة بوينغ.

وتعرضت بوينغ للملاحقة الجنائية بعد أن وجدت وزارة العدل في مايو/أيار أن الشركة لم تلتزم بتسويات جرت عام 2021 متعلقة بالحادثين.

غير أن الإقرار بالذنب يجنب بوينغ محاكمة كان من شأنها إثارة جدل واسع وتعريض العديد من قرارات الشركة التي سبقت تحطم الطائرتين لتدقيق عام أكبر.

صفقة ودية

ووفقا للملف المقدم للمحكمة، وافقت الشركة كذلك على استثمار ما لا يقل عن 455 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز برامجها المتعلقة بالسلامة.

وكان محامو عائلات الضحايا قد عبروا عن انتقادهم للاتفاق معتبرينه “صفقة ودية”، مشيرين إلى عدم اعتراف الشركة بالمسؤولية الكاملة عن مصرع ضحايا الحادثَين.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في مايو/أيار الماضي أنها تدرس ما إذا كانت بوينغ قد خرقت تسوية عام 2021 التي تحميها من المسائل القانونية الفيدرالية.

ووافقت بوينغ على دفع غرامة قدرها 2.5 مليار دولار بتهمة التآمر المرتبط بحادثي تحطم الطائرتين.

وأقرت بوينغ بأن اثنين من طياريها قاما بالتلاعب مع إدارة الطيران الفيدرالية عبر إخفاء إضافة نظام جديد للتحكم في الطيران إلى الطائرات قبل إطلاقها تجاريا، وأشارت الوزارة إلى أن هذا النظام تسبب لاحقا في الحوادث المأساوية.

وقد تعرضت طائرات بوينغ ماكس خلال السنوات الأخيرة لمشاكل كبيرة كان آخرها في يناير/كانون الثاني الماضي عندما اضطرت طائرة من طراز ماكس 737 تابعة لشركة “ألاسكا إيرلاينز” إلى الهبوط، بعد أن انفجر جزء من هيكلها في الجو.