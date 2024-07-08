رسالة من الرئيس الإيراني المنتخب إلى حسن نصر الله

رد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان على رسالة التهنئة التي أرسلها إليه الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة.

وقال بزشكيان في رسالته التي نشرتها وكالة تسنيم، الاثنين، إنه على يقين أن حركات المقاومة “لن تسمح للكيان الصهيوني بمواصلة سياساته الإجرامية”.

وأكد الرئيس الإيراني المنتخب أن “دعم المقاومة متجذر في السياسات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيستمر بقوة”، مشددًا على التزام بلاده الثابت بدعم حركات المقاومة في المنطقة ضد “النظام الصهيوني غير الشرعي”.

وختم “أسأل الله لكم المزيد من العزة والمجد، ولشعب لبنان الرخاء والتقدم، وللمقاومة النصر”.

وقبل يومين، قال حسن نصر الله في رسالة تهنئة، متوجها فيها إلى الرئيس الإيراني المنتخب، إنهم في في حزب الله وفي حركات المقاومة يتطلعون إلى إيران “كسند قوي ودائم للمقاومين والمظلومين”.

وأضاف نصر الله في رسالته “مع سيادتكم سنواصل الطريق حتى النصر النهائي، وستكون ركيزته إيران الإسلامية القوية”.

وفاز المرشح الإصلاحي، النائب عن تبريز، وزير الصحة السابق مسعود بزشكيان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 53.7% من الأصوات ليصبح الرئيس التاسع للبلاد.