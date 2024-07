أصابت صواريخ، صباح الاثنين، مستشفى للأطفال في العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى لدمار هائل في المبنى.

وحسب مشاهد نشرتها وسائل إعلام أوكرانية، شهد مبنى المستشفى ومبان مجاورة دمارًا هائلًا.

وعلق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي على الواقعة قائلًا “مستشفى أوخماتديت للأطفال في كييف، أحد أهم مستشفيات الأطفال ليس فقط في أوكرانيا، ولكن أيضًا في أوربا، لقد قام المستشفى بإنقاذ واستعادة صحة آلاف الأطفال”.

وكتب زيلينسكي على حسابه على إكس “هناك أشخاص تحت الأنقاض وعدد الضحايا الدقيق لا يزال غير معروف” مضيفا “حاليًا، يساعد الجميع، أطباء وأشخاص عاديون، في إزالة الأنقاض”.

Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDREN’S hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children.

