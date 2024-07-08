شاهد: كتائب شهداء الأقصى تقصف دبابات الاحتلال في الشجاعية
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8/7/2024-|آخر تحديث: 8/7/202404:47 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
بثت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، مشاهد جديدة لتصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.
وقالت الكتائب إنها أطلقت قذائف الهاون من العيار الثقيل والنظامي من عيار 60 “على مناطق تحشدات قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة”.
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وأظهرت المشاهد لحظة رصد مقاتلي الكتائب لتجمع لدبابات الاحتلال، قبل أن يطلق مقاتلوها القذائف نحوها، كما بينت مشاهد لاحقة لحظة سقوط القذائف على المناطق المستهدفة.
وصباح الاثنين، أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصف موقع ناحل عوز العسكري الإسرائيلي برشقة صاروخية من نوع 107.
وتتكاتف فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة للتصدي لجيش الاحتلال، رغم مرور نحو 276 يومًا من العدوان برًّا وبحرًا وجوًّا على القطاع بدعم أمريكي.
المصدر : الجزيرة مباشر