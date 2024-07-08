عشرات الشهداء والجرحى جراء توغل إسرائيلي مفاجئ شرقي مدينة غزة وحركة نزوح واسعة (فيديو)

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بشكل مفاجئ، في مناطق واسعة شرقي وجنوب غربي مدينة غزة؛ مما أدى إلى حركة نزوح واسعة لآلاف من الفلسطينيين.

وتوغلت آليات عسكرية إسرائيلية فجأة في حي تل الهوى ومنطقة الصناعة والجامعات والأطراف الجنوبية لحي الرمال بالتزامن مع غطاء ناري كثيف نفذته الطائرات الإسرائيلية والآليات المدفعية على هذه المناطق ومحيطها.

وذكر شهود عيان أن انفجارات ضخمة وقصفا من الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية الثقيلة استهدف على مدار ساعات الليلة الماضية مناطق شرقي ووسط وغربي مدينة غزة، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أشهر عندما نفذ الجيش الإسرائيلية عملية عسكرية في مستشفى الشفاء ومحيطها نهاية مارس/آذار الماضي.

وحسب مصادر طبية فلسطينية، فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت مباني سكنية وطرقات وشققا سكنية، وأسفرت عن عشرات من الشهداء والجرحى في مناطق متفرقة من مدينة غزة، ولم تستطيع أطقم الإنقاذ والإسعاف التحرك بالمدينة لإنقاذ المصابين وانتشال القتلى بسبب شدة القصف.

كما استهدفت القوات الإسرائيلية مناطق متفرقة من مدينة غزة خاصة في محور التوغل الجديد بقنابل دخانية وغازية بشكل كثيف، واستهدفت زوارق الاحتلال الحربية غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقال الدفاع المدني في غزة إن الاحتلال استهدف منازل مأهولة في شارع يافا شرقي غزة؛ مما أسفر عن شهداء ومصابين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض، وإن هناك عشرات من الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي لمناطق سكنية شرقي مدينة غزة.

⭕️ »» عاجل | طيران الاحتلال ينفذ غارة في محيط بنك فلسطين بمدينة غزة. pic.twitter.com/DcM7NmpwLn — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 8, 2024

إجبار على النزوح

وقال شهود عيان، إن آلاف الفلسطينيين نزحوا من مناطق جنوب غربي المدينة باتجاه الشمال الغربي وقضوا ليلتهم في الطرقات بدون مأوى.

وتأتي العملية العسكرية الإسرائيلية غربي مدينة غزة بعد ساعات من طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الفلسطينيين بأحياء الشجاعية والتفاح والدرج شرقي مدينة غزة النزوح نحو المناطق الغربية.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد أمرا يجبر فيه السكان والنازحين في مناطق بأحياء التفاح والدرج والبلدة القديمة، شرقي مدينة غزة، على إخلاء تلك المناطق والتوجه إلى ما سماه المآوي المعروفة غربي المدينة.

ويُجري جيش الاحتلال عملية عسكرية في حي الشجاعية، الذي يقع بالقرب من مناطق التفاح والدرج والبلدة القديمة، منذ 27 يونيو/حزيران الماضي، بدأها بقصف عنيف ومفاجئ استهدف منازل وسكانًا مدنيين؛ مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وفي 28 يونيو أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عملية برية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، هي الثالثة من نوعها منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واستهدف الجيش تلك المناطق خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن عشرات الشهداء والمصابين الفلسطينيين.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة بدعم أمريكي، على غزة، أسفرت عن 38153 شهيدا و87828 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.