غزة.. كتائب المجاهدين تكشف عن صاروخ “حاصب” الجديد (فيديو)

نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين، مقطعًا مصورًا يوثق ما قالت إنها عملية إدخال صاروخ “حاصب” الخدمة، الذي تم استحداثه خلال معركة طوفان الأقصى.

وبثت الكتائب في بيان لها، اليوم الاثنين، عبر منصة تلغرام، مشاهد لعملية تجهير الصاروخ، وأرفقتها بجملة “أعددنا لكم ‘حاصب’ نذيرًا لموتكم”.

وأظهرت المشاهد مجموعة من مقاتلي الكتائب أثناء تصنيع الصاروخ وإعداده، وفي الخلفية تظهر ورقة كُتبت عليها الآية الكريمة ﴿أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾ (الملك: 17).

وبوتيرة شبه يومية، تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء قطاع غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، كما تبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.