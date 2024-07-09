القسام تستهدف قوات الاحتلال في الشجاعية وتل الهوى وتنشر مقطعا لقنص جندي (فيديو)
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9/7/2024-|آخر تحديث: 9/7/202410:48 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهداف قوات ودبابات وآليات للاحتلال الإسرائيلي في حيَّي الشجاعية وتل الهوى بمدينة غزة، كما نشرت مقطعا لقنص جندي.
وأظهر المقطع، الذي نشرته القسام مساء الثلاثاء، عملية رصد قوات الاحتلال ثم قيام مقاتلي القسام بتجهيز المكان تمهيدا لعملية قنص الجندي وإصابته إصابة مباشرة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة.
كما أعلنت كتائب القسام في بيانات منفصلة تنفيذ العمليات التالية:
- استهداف قوة متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة “تي بي جي” وإيقاع أفرادها قتلى وجرحى في محيط منطقة الصناعة بحي تل الهوى.
- تفجير عبوة مضادة للأفراد في تجمع لجنود الاحتلال وإيقاعهم قتلى وجرحى قرب برج الرياض غرب حي تل الهوى.
- تفجير حقل ألغام في جرافتين عسكريتين من نوع “دي 9” مما أدى إلى احتراقهما بشكل كامل بالقرب من مسجد خالد بن الوليد غرب حي تل الهوى.
- تفجير عبوة أرضية في جرافة عسكرية من نوع “دي 9” في محيط برج الرياض غرب حي تل الهوى.
- استهداف قوة متحصنة داخل أحد المنازل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بقذيفة “تي بي جي” والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفرادها قتلى وجرحى، وخلال قيام عدد من أفراد القوة بالانسحاب وسحب القتلى والجرحى من المكان، تم استهدافهم مرة أخرى بتفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد.
- استهداف قوة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتي “تاندوم” في محيط مسجد الهواشي بحي الشجاعية.
- استهداف 4 دبابات من نوع “ميركافا 4” بقذائف “الياسين 105” في شارع بغداد بحي الشجاعية.
المصدر : الجزيرة مباشر