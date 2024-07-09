القسام تستهدف قوات الاحتلال في الشجاعية وتل الهوى وتنشر مقطعا لقنص جندي (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهداف قوات ودبابات وآليات للاحتلال الإسرائيلي في حيَّي الشجاعية وتل الهوى بمدينة غزة، كما نشرت مقطعا لقنص جندي.

وأظهر المقطع، الذي نشرته القسام مساء الثلاثاء، عملية رصد قوات الاحتلال ثم قيام مقاتلي القسام بتجهيز المكان تمهيدا لعملية قنص الجندي وإصابته إصابة مباشرة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة.

كما أعلنت كتائب القسام في بيانات منفصلة تنفيذ العمليات التالية: