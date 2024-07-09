بالاشتراك مع “المقاومة الإسلامية في العراق”.. الحوثيون يعلنون الهجوم على “هدف حيوي” في إيلات (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الاثنين، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة على “هدف حيوي” في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

وفي بيان متلفز، قال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع “نفذت القوات المسلحة اليمنية (التابعة للجماعة) بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية، عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة (إسرائيل)” من دون تحديد طبيعة الهدف.

وأضاف سريع أن العملية نُفذت بعدد من الطائرات المسيّرة، وحققت أهدافها بنجاح.

وأكد سريع استمرار تنفيذ عمليات مشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية “إسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق من إسرائيل على البيان الحوثي.

تعطل “نصف” حركة الملاحة الإسرائيلية

والجمعة، قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إن عمليات جماعته المساندة لغزة عطلت نحو نصف حركة الملاحة الإسرائيلية.

وتضامنا مع غزة، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.