بصواريخ وقذائف الهاون.. استهداف تمركز آليات الاحتلال على خط الإمداد في محور “نتساريم” (فيديو)

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت تمركز آليات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم برشقة صاروخية وبقذائف الهاون.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تلغرام “مشاهد من استهداف تمركز آليات العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور “نتساريم” برشقة صاروخية من نوع (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

ومحور نتساريم أو مفرق الشهداء هو ممر يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة، سمي باسم مستوطنة كانت قائمة قبل عام 2005 في مكانه، وأطلق عليه مفرق الشهداء لكثرة الشهداء الذين ارتقوا فيه خلال الأيام الأولى من انتفاضة الأقصى، وبينهم الطفل محمد الدرة.

اشتباكات ضارية

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها “تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم بمدينة غزة”.

وفي بيان آخر قالت “استهدف مجاهدونا بقنابل (برق) المقذوفة -المضادة للأفراد- قوة صهيونية راجلة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة”.

وقالت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، في بيان “دك مجاهدونا تمركزًا لقوات العدو الصهيوني في محور التقدم حي تل الهوى بعدد من قذائف الهاون عيار 60”.