عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة للاحتلال في مدرسة نازحين بخان يونس (فيديو)

استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتفع إلى 29 شهيدا وأكثر من 53 مصابا عدد ضحايا القصف الجوي الذي استهدف بوابة مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين جنوبي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في بيان: عدد شهداء مجزرة الاحتلال بحق النازحين في مدرسة العودة ببلدة عبسان شرق مدينة خان يونس ارتفع إلى 29.

وأوضحت أن عدد الإصابات زاد عن 53 بينها حالات خطيرة وحرجة ما زالت الطواقم الطبية تتعامل معها.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر للجزيرة مباشر بارتفاع عدد الشهداء إلى 20 جراء القصف الذي استهدف مدخل مدرسة “العودة” التي تؤوي نازحين في عبسان.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن الاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في منطقة عبسان، مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

في السياق، قالت الجمعية في بيان ثان إن شهداء وجرحى سقطوا بقصف إسرائيلي لمنطقة “دوار أبو حميد” وسط خان يونس.

ومنذ بداية الحرب على غزة، استهدف جيش الاحتلال عددا من مراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من القطاع، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.