عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين (فيديو)

استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بارتفاع عدد الشهداء إلى 20 جراء القصف الذي استهدف مدخل مدرسة “العودة” التي تؤوي نازحين ببلدة عبسان.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان: استهداف مدرسة تأوي نازحين في منطقة عبسان ووقوع عشرات الإصابات وعدد من الشهداء.

وأضافت: “طواقم الإسعاف التابعة للجمعية ما زالت تعمل على إخلاء المصابين الذين يتم نقلهم لمستشفيي ناصر والأمل بالمدينة”.

في السياق، قالت الجمعية في بيان ثان إن شهداء وجرحى سقطوا بقصف إسرائيلي لمنطقة “دوار أبو حميد” وسط خان يونس.

وفي 1 يوليو/ تموز الجاري، طالب جيش الاحتلال سكان مناطق شرقية من خان يونس، من بينها عبسان، بالإخلاء بدعوى أنها منطقة قتال خطيرة، رغم عدم وجود أماكن يمكن أن يتوجهوا إليها بعد اكتظاظ المناطق التي تدعي إسرائيل أنها آمنة بالنازحين.

ومنذ بداية الحرب على غزة، استهدف جيش الاحتلال عددا من مراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من القطاع ما أسفر عن وقوع مئات الشهداء والجرحى، وسط إدانات عربية ودولية ومطالبات بوقف تعريض مراكز الإيواء للخطر لكن دون استجابة إسرائيلية.