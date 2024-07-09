نتنياهو ينتقد تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بشأن حماس

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن انتقاده للمتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، بعد تصريحاته حول بقاء حركة حماس في قطاع غزة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وجاءت تصريحات هاغاري خلال مقابلة مع شبكة “ABC” الأمريكية، حيث أشار إلى أن إسرائيل تخطط لحرب طويلة ضد حركة حماس، مؤكداً أن الحركة ستظل موجودة في غزة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال هاغاري في المقابلة: “سنتحدث أنا وأنت بعد خمس سنوات عن حماس كمنظمة إرهابية في غزة، والجواب هو نعم”.

رد نتنياهو

هذه التصريحات أثارت غضب نتنياهو، الذي رد بأن هناك أعضاء من حماس في الضفة الغربية، لكن الحكم ليس لحماس.

ووفقًا لما نقلته قناة “14” الإسرائيلية الخاصة، قال نتنياهو في محادثات مغلقة: “إسرائيل ستقضي على حكم حماس ولن تسمح لها بالسيطرة على قطاع غزة مرة أخرى وتهديد إسرائيل”. وأكد أن تدمير حماس هو أحد أهداف الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

تصريحات سابقة

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها تصريحات هاغاري ضجة في إسرائيل، ففي 19 يونيو/ حزيران الماضي، قال هاغاري لقناة “13” الإسرائيلية إن “حماس فكرة لا يمكن القضاء عليها بشكل كامل”، واصفاً الحديث عن تدمير حماس بأنه “ذر للرمال في أعين الجمهور”.

وعلى إثر ذلك، أصدر نتنياهو بياناً أكد فيه أن المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت) حدد تدمير حماس كهدف للحرب.