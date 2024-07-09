هجوم أوكراني بطائرات مسيرة يشعل حريقين في فولغوغراد الروسية (فيديو)

قال مسؤولون روس، اليوم الثلاثاء، إن شخصًا قتل واندلعت حرائق في محطتين فرعيتين للكهرباء ومستودع نفط بعد أن شنت أوكرانيا سلسلة هجمات “ضخمة” على عدة مناطق روسية باستخدام “عشرات” الطائرات المسيرة.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود، عبر تطبيق تلغرام إن رجلًا قتل وأصيب شخصان آخران ولحقت أضرار بعدة منازل سكنية الليلة الماضية في المنطقة المتاخمة لأوكرانيا.

وأضاف أنه خلال اليوم الماضي قتل 4 أشخاص وأصيب 20 في هجمات أوكرانية مختلفة.

وقال فاسيلي جولوبيف، حاكم منطقة روستوف بجنوب روسيا والمتاخمة لأوكرانيا، إن حريقًا اندلع في محطة كهرباء فرعية في المنطقة بعد أن أطلقت أوكرانيا “عشرات” الطائرات المسيرة الليلة الماضية. وقال جولوبيف على تلغرام إنه تم إخماد الحريق.

وذكرت قناة “بازا” على تلغرام، والتي لديها مصادر في أجهزة إنفاذ القانون الروسية، أن سلسلة من الانفجارات سُمعت في بلدة (كالاش أون ذا دون) في منطقة فولغوغراد بجنوب روسيا.

هجوم أوكراني ضخم

وقال أندريه بوشاروف حاكم منطقة فولغوغراد على تلغرام، اليوم الثلاثاء، إن محطة كهرباء فرعية ومستودع نفط اشتعلت فيهما النيران بسبب تساقط حطام الطائرات المسيرة التي دمرتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

وأضاف بوشاروف إنه تم إخماد الحريق في المحطة الفرعية على الفور، لكن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون إخماد الحريق في مستودع النفط.

وتابع قائلا “لا يوجد أي تهديد للمباني السكنية”.

وقال حاكم منطقة أستراخان بجنوب روسيا إن الدفاعات صدت أيضا صد هجومًا أوكرانيًا “ضخمًا” بطائرات مسيرة، مضيفا أنه لم تقع إصابات.

وذكر الحاكم إنه تم تدمير عدة طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة فورونيغ على بعد عدة مئات من الكيلومترات جنوبي موسكو وفوق منطقة كورسك في جنوب غربي روسيا المتاخمة لأوكرانيا. ولم تكن هناك معلومات عن الأضرار المحتملة.

ولا يكشف المسؤولون الروس في كثير من الأحيان عن الحجم الكامل للأضرار التي سببتها الهجمات الأوكرانية.

مطاران يستأنفان الرحلات

من جهتها قالت هيئة النقل الجوي الروسية اليوم الثلاثاء إن مطاري أستراخان وفولغوغراد استأنفا الرحلات الجوية بعد إغلاقهما بسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

وكانت وكالات أنباء روسية قد ذكرت في وقت سابق أن مطاري أستراخان وفولغوغراد وضعا قيودًا على الرحلات الجوية بعد الهجوم الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 38 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل على عدة مناطق روسية.

وتأتي الهجمات بعد أن قصفت روسيا مستشفى الأطفال الرئيسي في العاصمة الأوكرانية كييف بصاروخ في وضح النهار أمس الاثنين وأمطرت عدة مناطق في أوكرانيا بالصواريخ مما أسفر عن مقتل 41 مدنيًا على الأقل في أعنف موجة من الضربات الجوية منذ أشهر.

وتوعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين برد من كييف.