أطفال غزة ينعون إسماعيل هنية (فيديو)
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1/8/2024-|آخر تحديث: 1/8/202411:51 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
عبّر أطفال فلسطينيون من قطاع غزة، عن حزنهم الشديد لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي استهدفه صاروخ فجر أمس الأربعاء، خلال زيارة للعاصمة الإيرانية طهران.
وقال أطفال أجرت الجزيرة مباشر لقاءات منفصلة معهم، إن “هنية كان بمثابة الأب للشعب الفلسطيني، وإن اغتيال قادة المقاومة سيزيد من صمود الفلسطينيين وتحديهم للاحتلال الإسرائيلي”.
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وأوضح الأطفال أن “الفلسطينيين وإن جرى اغتيال جميع قادتهم فإنهم سيبقون صامدين في أرضهم وسيواصلون تحدي الاحتلال”، مؤكدين أن اغتيال هنية لن يهز صمود الفلسطينيين.
ووجّه الأطفال رسالة إلى عائلة هنية قالوا فيها: “نسأل الله لكم الصبر على فقدانه، ونؤكد على صمودنا وثباتنا في الأرض حتى تحرير كامل الأرض الفلسطينية”.
المصدر : الجزيرة مباشر