“اتقطعوا.. صاروا يصرخوا”.. سرايا القدس تستهدف آليات الاحتلال الإسرائيلي في تل الهوى بمدينة غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة وتدميرها، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وكتبت السرايا في بيان، اليوم الخميس، عبر منصة تلغرام “مشاهد من استهداف وتدمير آليات العدو الصهيوني المتوغلة في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة”.

ويظهر مقطع مصور أحد جنود السرايا وهو يقول قبل استهداف آلية إسرائيلية “إن شاء الله في هذا المكان نثخن في أعداء الدين وأعداء الوطن”.

وبعد استهداف الآلية وتدميرها صاح قائلا “اتقطعوا. اتقطعوا. صاروا يصرخوا. والله صاروا يصرخوا”.

وفي ختام المقطع المصور يقول أحد جنود السرايا “بعد تنفيذ مهمتنا بنجاح وتدمير الآلية وتدمير الجنود، والقادم أعظم بإذن الله”.