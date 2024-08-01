الأونروا: أطفال غزة يعيشون فظائع لا توصف بعد 300 يوم من الحرب

قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الخميس، إن أطفال قطاع غزة يعيشون صدمات وفظائع لا توصف، بعد 300 يوم من الحرب والنزوح والخسارة والألم.

وأضاف لازاريني، في بيان نشره عبر منصة إكس “أطلقنا اليوم برنامج العودة إلى التعلم عبر أنشطة توفر لأطفال غزة ملجأ من الأهوال التي ما زالوا يعيشونها”.

وفي معرض وصفه لوضع أطفال غزة، قال المفوض العام للأونروا إنهم “شهدوا ما لا ينبغي لأي طفل أن يشهده، وهم يستحقون الأمان”.

ومن خلال الرياضة والفنون والدراما والألعاب وإيجاد مساحة للالتقاء بالأصدقاء وتكوين صداقات جديدة، يوفر معلمو الأونروا لأطفال غزة شعاعًا من الضوء وسط الظلام، حسب المصدر نفسه.

إعادة الاتصال بطفولتهم

ووصف لازاريني خطوة الأونروا بإطلاق برنامج العودة إلى التعلم في غزة بأنها مساهمة صغيرة لمساعدة الأطفال على إعادة الاتصال بطفولتهم المسلوبة.

وجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل أطفال غزة خاصة، وجميع أطفال المنطقة عامة.