النيابة المصرية تقرر حبس المعارض يحيى حسين عبد الهادي

قال المحامي والحقوقي خالد علي إن النيابة العامة المصرية قررت في ساعة مبكرة الخميس حبس المتحدث السابق باسم الحركة المدنية المصرية المهندس يحيى حسين عبد الهادي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وبحسب علي، يواجه عبد الهادي تهماً متعددة تشمل “الانضمام إلى جماعة إرهابية، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.

وأضاف خالد علي أن النيابة واجهت عبد الهادي بمقاله المعنون “إلى متى يصمت الجيش”، وأكد أنه تم نقله إلى سجن العاشر 4، وسمحت النيابة بتسليمه الأدوية الخاصة به لاستمرار علاجه.

وكانت سلطات الأمن في مصر اعتقلت عبد الهادي، مساء الأربعاء، وفق ما أفاد علي عبر حسابه على منصة (إكس).

وفي تدوينة له، مساء الأربعاء، قال علي: “تم إبلاغي من نيابة أمن الدولة العليا بوجود المهندس يحيى حسين عبد الهادي بمقرها لبدء التحقيق معه”.

وأضاف: “عبد الهادي طلب حضوري التحقيق للدفاع عنه، وأبلغتهم بوجود الزميل نبيه الجنادي في مبنى النيابة، فسُمح له بالدخول لحضور التحقيق”.

وبوقت سابق، أعلن علي أن عبد الهادي تعرض للاختطاف على يد مجهولين أثناء استقلاله سيارة مع المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى.

انتهى التحقيق الآن، وصدر قرار النيابة بحبس المهندس يحى حسين عبد الهادى ١٥ يوم تحقيقات القضية رقم ٣٩١٦ لسنة ٢٠٢٤ حصر أمن دولة، والتهم انضمام إلى جماعة إرهابية، اساءة وسائل التواصل، بث ونشر اشاعات واخبار كاذبة، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية،… pic.twitter.com/c3ggj58oOB — Khaled Ali (@Khaledali251) July 31, 2024

وكتب في تدوينة على منصة (إكس): “أبلغني الدكتور عبد الجليل مصطفى أنه كان يستقل سيارته مع المهندس يحيى حسين عبد الهادي في طريقهم لحضور ندوة بحزب تيار الأمل تحت التأسيس (أحمد الطنطاوي)، وخلال توقفهم بسبب ازدحام السير في شارع صلاح سالم، فوجئ بسيارة تتوقف بجانبه، ونزل منها أشخاص بلباس مدني، قاموا بإنزال عبد الهادي عنوة واختطافه إلى مكان مجهول”.

وأوضح علي أن مصطفى يعتزم تقديم بلاغا للنائب العام باعتباره شاهدا على الحادث، مطالبا التحقيق في الواقعة والكشف عن ملابساتها والتحفظ على الكاميرات بشارع صلاح سالم حيث تم اختطاف عبد الهادي.

بلاغ للنائب العام

أبلغني الآن الدكتور عبد الجليل مصطفى أنه كان يستقل سيارته بصحبة المهندس يحى حسين عبد الهادى بشارع صلاح سالم فى طريقهم لحضور ندوة بحزب تيار الأمل تحت التأسيس (احمد الطنطاوى) واثناء وقوف السيارة بالشارع بسبب ازدحامه، فوجىء بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية ولم… pic.twitter.com/9hb7itYQiu — Khaled Ali (@Khaledali251) July 31, 2024

وفي إبريل/ نيسان الماضي، أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، حكمًا ضد عبد الهادي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، من محكمة جنح مدينة نصر بعد إدانته بتهمة “نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها وبث الرعب بين المواطنين”.

وكان عبد الهادي قد أفرج عنه في يونيو/حزيران 2022، بعفو رئاسي، عقب شهر من صدور حكم “طوارئ” بحبسه 4 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد” في قضية حملت رقم 558 لسنة 2021.