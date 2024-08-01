بلينكن: لم نعلم مسبقا باغتيال هنية وواشنطن لا دخل لها بالعملية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن لم تكن على علم مسبق باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، ولا دخل لها بالعملية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي لقناة “نيوز آسيا” السنغافورية، الأربعاء.

وقال بلينكن ردًا على سؤال عن تأثير اغتيال هنية على الوضع في قطاع غزة “هذا وضع ليس لنا به علم ولا علاقة، لذلك فمن الصعب جدًا التنبؤ، إذ على مدى سنوات عديدة تعلمت ألا أتوقع مطلقًا بشأن تأثير حدث ما على آخر”.

وأشار بلينكن، مجددًا للحاجة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لتقليل التوترات في الشرق الأوسط قائلًا إن الولايات المتحدة سوف تعمل على هذا حتى تحققه.

وأضاف أن وقف إطلاق النار ضروري ليس لإنهاء معاناة الفلسطينيين في المنطقة فحسب، ولكن أيضًا لإعادة الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف “أحد الأشياء التي نركز عليها هي محاولة التأكد من ألا ينتشر الصراع الذي حدث في غزة، ولا يطال أماكن أخرى، ولا يتصاعد، وسوف نواصل فعل هذا أيضًا”.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤول في الخارجية الأمريكية، قوله إن “بلينكن أجرى اتصالًا مع رئيس وزراء قطر في محاولة للحفاظ على المفاوضات بعد اغتيال هنية”.

كما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عن مصدر مطلع، لم تذكر اسمه، قوله إن “اغتيال الزعيم السياسي لحماس قد يعقد محادثات الوساطة التي تهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى”.

وفي وقت مبكّر الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية إثر “غارة صهيونية غادرة” على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.