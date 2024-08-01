بوساطة تركية.. عملية تبادل سجناء “تاريخية” بين روسيا والولايات المتحدة وألمانيا

قالت وكالة الأناضول إن الاستخبارات التركية نجحت، الخميس، في تنسيق عملية تبادل كبيرة شملت 26 سجينا من دول عدة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا البيضاء.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن العملية شهدت إطلاق سراح مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال” إيفان غيرشكوفيتش من روسيا، وكذلك الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية بول ويلان.

وجرت عملية التبادل في أنقرة، وتم نقل الأشخاص إلى تركيا على متن 7 طائرات، قادمة من الولايات المتحدة وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا.

وشملت الشخصيات التي تم تبادلها المواطن الألماني ريكو كريجر، المسجون في بيلاروسيا، والمعارض الروسي إيليا ياشين، والمسئول الروسي فاديم كراسيكوف، المسجون في ألمانيا.

“قرارات شجاعة”

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس بـ”قرارات شجاعة” اتخذها حلفاء الولايات المتحدة وأدت الى عملية تبادل “تاريخية” للسجناء.

وفي كلمة متلفزة من البيت الابيض، أشاد بايدن خصوصا بالدور الذي أدته تركيا وألمانيا لإنجاز صفقة تبادل 26 شخصا بينهم قاصران.

وردا على سؤال عن علاقته المعدومة بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال بايدن إنه لم يكن “في حاجة إلى التحدث مع بوتين”.

وستشكّل عملية التبادل انتصارا للرئيس الأمريكي الذي ستواجه نائبته كامالا هاريس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

وهذه أول عملية تبادل للسجناء بين روسيا والغرب منذ مبادلة نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر بتاجر السلاح الروسي المدان فيكتور بوت في كانون الأول/ديسمبر 2022.