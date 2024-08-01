تالا أبو جزر.. طفلة فلسطينية بين الحياة والموت بسبب نقص الغذاء والدواء في غزة (فيديو)

تواجه الطفلة تالا أبو جزر، البالغة من العمر 11 عامًا، تهديدًا لحياتها نتيجة لاستمرار الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة، حيث تعاني من مشاكل صحية خطيرة تفاقمت بسبب نقص الغذاء والدواء جراء استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.

تالا واحدة من ثلاثة أطفال يعانون من ضمور في المخ منذ الولادة، وتفاقمت حالتهم الصحية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت والدتها آلاء الغلبان إن ابنتها تعاني من تشنجات متكررة وفقدت حوالي نصف وزنها نتيجة نقص الغذاء والدواء، مضيفة: “طفلتي تحتاج لأدوية غير متوفرة في غزة منذ بداية الحرب، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية”.

وتحدثت آلاء للجزيرة مباشر عن إصابة أطفالها بهذا المرض الوراثي وصعوبة التعامل معه خلال الحرب قائلة: “لديّ طفلان آخران يعانيان من نفس المشاكل الصحية، وهو ما يزيد من الأعباء على العائلة التي تعجز عن توفير الاحتياجات الصحية والغذائية للأطفال الثلاثة”.

وأشارت إلى الظروف الصعبة التي تعيشها الأسرة والتي زادتها الحرب سوءًا مع ارتفاع أسعار الأدوية والمواد اللازمة لهذه الحالات المرضية المعقدة.

وتابعت: “أطفالي بحاجة إلى مستلزمات غذائية ودوائية وأجهزة خاصة تعمل على الكهرباء، كل ذلك غير متوفر في القطاع بسبب الحرب”، موضحة أن تالا تعاني من فقدان إحدى عينيها البصر، وأنها معرضة للعمى بشكل كامل بسبب المضاعفات الصحية.

وأوضحت آلاء أن تالا فقدت الكثير من وزنها حتى وصلت إلى 11 كيلوغراما، وتحتاج إلى طعام خاص معظم مكوناته من الأجبان والحليب والفواكه، وهو غير متوفر، وطالبت بتسهيل سفر أطفالها إلى الخارج لتلقي العلاج.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعاني غزة من نقص حاد في الأدوية التي تدخل القطاع؛ مما زاد معاناة المرضى بشكل مأساوي بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال.