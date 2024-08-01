سياسة|قطاع غزة

تركيا وباكستان تعلنان الجمعة “يوم حداد وطني” على إسماعيل هنية

الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (الأناضول)
1/8/2024-|آخر تحديث: 1/8/202411:37 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت كل من تركيا وباكستان، الجمعة “يوم حداد وطني” على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، وذلك بالتزامن مع مراسم تشييعه ودفنه المقررة في قطر.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، في منشور على منصة “إكس”، “تعبيرًا عن دعمنا للقضية الفلسطينية وتضامننا مع الأشقاء الفلسطينيين، تم إعلان يوم حداد وطني غدًا (الجمعة) على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأضاف “أترحم على إسماعيل هنية وجميع الشهداء الفلسطينيين وأتقدم باسمي واسم شعبي بخالص التعازي للشعب الفلسطيني”، وأرفق أردوغان المنشور بالمرسوم الرئاسي الصادر بهذا الشأن.

وأدى الآلاف صلاة الغائب، الأربعاء، على الشهيد إسماعيل هنية في مسجد الفاتح وسط إسطنبول، وانطلقوا في مظاهرات واسعة تنديدًا باغتياله، وباستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

باكستان تعلن الحداد على هنية

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الخميس، أن الجمعة “يوم حداد وطني وإدانة” لاغتيال هنية.

وندد شريف، في كلمة خلال اجتماع في العاصمة إسلام أباد، بشأن الوضع في فلسطين، بـ”القتل العابر للحدود”، وأكد أنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

وأدان شريف تجاهل إسرائيل أحكام محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة، واتهم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بالسعي إلى تدمير فلسطين.

وأعلنت العديد من الأحزاب الدينية والسياسية في باكستان، تنظيم مظاهرات الجمعة في مختلف أنحاء البلاد، تنديدًا باغتيال هنية.

وصباح الأربعاء، أعلنت (حماس) وإيران اغتيال هنية، واتهمت إسرائيل باستهدافه في مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

ودعت (حماس)، في بيان الخميس، المسلمين في كل أنحاء العالم، لصلاة الغائب غدًا عقب صلاة الجمعة، على “روح القائد الشهيد” إسماعيل هنية، ورفضًا للإبادة الجماعية في قطاع غزة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر