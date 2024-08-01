تركيا وباكستان تعلنان الجمعة “يوم حداد وطني” على إسماعيل هنية

أعلنت كل من تركيا وباكستان، الجمعة “يوم حداد وطني” على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، وذلك بالتزامن مع مراسم تشييعه ودفنه المقررة في قطر.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، في منشور على منصة “إكس”، “تعبيرًا عن دعمنا للقضية الفلسطينية وتضامننا مع الأشقاء الفلسطينيين، تم إعلان يوم حداد وطني غدًا (الجمعة) على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية”.

وأضاف “أترحم على إسماعيل هنية وجميع الشهداء الفلسطينيين وأتقدم باسمي واسم شعبي بخالص التعازي للشعب الفلسطيني”، وأرفق أردوغان المنشور بالمرسوم الرئاسي الصادر بهذا الشأن.

Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir.… pic.twitter.com/p8wt0R1YRo — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 1, 2024

وأدى الآلاف صلاة الغائب، الأربعاء، على الشهيد إسماعيل هنية في مسجد الفاتح وسط إسطنبول، وانطلقوا في مظاهرات واسعة تنديدًا باغتياله، وباستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

مسيرة تضامن مع المـقـ.ـاومـ.ـة الفلسطينية في #غزة وفلسطين من مسجد الفاتح في #إسطنبول إلى مسجد بايزيد الثالث بعد صلاة الغائب على روح الشـهـ.ـيـد إسماعيل هـنـ.ـيـة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/51Ta18Gj3s — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 31, 2024

باكستان تعلن الحداد على هنية

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الخميس، أن الجمعة “يوم حداد وطني وإدانة” لاغتيال هنية.

وندد شريف، في كلمة خلال اجتماع في العاصمة إسلام أباد، بشأن الوضع في فلسطين، بـ”القتل العابر للحدود”، وأكد أنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

وأدان شريف تجاهل إسرائيل أحكام محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة، واتهم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بالسعي إلى تدمير فلسطين.

وأعلنت العديد من الأحزاب الدينية والسياسية في باكستان، تنظيم مظاهرات الجمعة في مختلف أنحاء البلاد، تنديدًا باغتيال هنية.

وصباح الأربعاء، أعلنت (حماس) وإيران اغتيال هنية، واتهمت إسرائيل باستهدافه في مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

ودعت (حماس)، في بيان الخميس، المسلمين في كل أنحاء العالم، لصلاة الغائب غدًا عقب صلاة الجمعة، على “روح القائد الشهيد” إسماعيل هنية، ورفضًا للإبادة الجماعية في قطاع غزة.