جنازة رسمية وشعبية لإسماعيل هنية في طهران (فيديو)

انطلقت جنازة رسمية وشعبية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس في العاصمة الإيرانية طهران.

وشارك في التشييع جمهور كبير ومسؤولون، بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأمّ المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة، وحمل المشيعون صورا لهنية وأعلاما فلسطينية في جامعة طهران بوسط العاصمة.

وأعلنت حماس وإيران أمس الأربعاء اغتيال هنية بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وبينما تلتزم إسرائيل الصمت إزاء ذلك، ألمح رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية تل أبيب عن اغتيال هنية.

وتوعّد المرشد الأعلى بإنزال “أشدّ العقاب” بإسرائيل بعد الاغتيال. وأضاف “نعتبر من واجبنا الثأر لدماء (هنية) التي سُفكت على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

بدوره، قال بزشكيان إنّ “الصهاينة سيرون قريبا عواقب عملهم الجبان والإرهابي”.

كذلك، أكد رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري أنّ اغتيال هنية “سيزيد من وحدة جبهة المقاومة الإسلامية”.

وجاء اغتيال هنية في وقت تشن فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أسفرت عن أكثر من 130 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.