حماس تدعو لصلاة الغائب ومسيرات غضب الجمعة تنديدا باغتيال هنية

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان اليوم الخميس، المسلمين في كل أنحاء العالم، لصلاة الغائب غدًا عقب صلاة الجمعة، على “روح القائد الشهيد” إسماعيل هنية ورفضًا للإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

وأضافت “ندعوكم لأداء صلاة الغائب على روح القائد الشهيد إسماعيل هنية، غدًا بعد صلاة الجمعة في كل المساجد، وفاء له ولرسالته ولدماء الشهداء، ولتنطلق مسيرات الغضب الهادر من كل مسجد”.

كما دعت الحركة، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، لجعل غدًا الجمعة يوم “غضب عارم” في وجه الاحتلال ومستوطنيه، وانتصارًا للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرضون لـ”إبادة جماعية”، وتأكيدًا على التمسك بالأرض والحقوق الوطنية، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وتهويد القدس والأقصى، وفقًا للبيان.

وأعلنت “حماس” استشهاد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية جراء استهداف إسرائيلي له في مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.