شركات طيران أمريكية وبريطانية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

ألغت شركات طيران أمريكية وبريطانية رحلاتها إلى إسرائيل، الأربعاء، وسط تزايد التوترات الأمنية بعد اغتيال القيادي البارز في حزب الله، فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الخطوط الجوية المتحدة “يونايتد إيرلاينز” وخطوط “دلتا إيرلاينز” الأمريكيتين ألغتا رحلاتهما إلى إسرائيل بعد الاغتيال. وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الخطوط الجوية البريطانية “بريتيش إيرويز” اتخذت ذات الخطوة.

وأوضحت الصحيفة أن “يونايتد إيرلاينز”، التي تسير 14 رحلة أسبوعياً من نيويورك ونيوآرك إلى تل أبيب، أبلغت عملاءها بإلغاء الرحلات المقبلة. كما علّقت “دلتا إيرلاينز”، التي عادت للطيران إلى إسرائيل الشهر الماضي فقط، رحلاتها من نيويورك إلى تل أبيب بدءاً من الليلة وغدا الخميس.

وأضافت الصحيفة أن “بريتيش إيرويز” التي كانت توقف رحلاتها في قبرص لتغيير طاقمها، أعلنت أيضاً إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، دون تحديد مدة الإلغاء.

وكانت الخطوط الجوية النمساوية و”لوفتهانزا” السويسرية قد ألغت رحلاتها من وإلى مطار بن غوريون في تل أبيب يوم الاثنين مؤقتاً.

تأتي هذه الإلغاءات بعد أن أعلنت إسرائيل مساء الثلاثاء اغتيال فؤاد شكر، وهو ما أكده حزب الله مساء الأربعاء. كما أعلنت حركة “حماس” اغتيال إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران التي وصلها لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.