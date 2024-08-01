غضب ماليزي من شركة ميتا بسبب حذف فيديو لقاء أنور إبراهيم وهنية

اتهم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الخميس شركة ميتا بلاتفورمز بالجُبن، بعد حذف منشور له على فيسبوك بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية.

وأوضح مكتب رئاسة الوزراء الماليزية عبر منصة إكس، أن إنستغرام حذفت منشورا للقاء إبراهيم وهنية في قطر يوم 14 مايو/أيار الماضي.

وقال المكتب: هذا العمل مؤشر على التمييز ضد فلسطين، وننتظر توضيحا واعتذارا من ميتا.

وذكر المكتب أنه نشر الثلاثاء مشاهد محادثات إبراهيم مع مسؤولي حماس وبينهم هنية، مبينًا أن المنشور المذكور تمت إزالته لاحقا لأنه احتوى على عبارات دعم لأشخاص ومؤسسات وصفتها إنستغرام بأنها خطيرة.

وتعد ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة من داعمي القضية الفلسطينية، وكان أنور قد نشر مقطع فيديو مسجلا لاتصال هاتفي مع قيادي في حماس لتقديم التعازي في وفاة هنية، لكن تم حذفه في وقت لاحق.

KENYATAAN MEDIA Meta sekali lagi bertindak biadab dan telah menghina perjuangan rakyat Palestin apabila menurunkan hantaran video serta ucapan takziah dan kritikan terhadap pembunuhan Almarhum Ismail Haniyeh. Tidak masuk akal apabila hantaran menghormati seorang pejuang yang… pic.twitter.com/3rKblPYFb1 — Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) August 1, 2024

توقفوا عن مثل هذا الجُبن

وقال أنور، إنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة السياسية لحماس، لكن ليست لديه أي روابط مع الحركة على المستوى العسكري.

وكتب أنور في صفحته على فيسبوك “لتكن هذه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى ميتا. توقفوا عن مثل هذا الجُبن”.

وقال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل إنه جرى طلب توضيح من ميتا. ولم يتم الكشف عما إذا كان المنشور قد أزيل تلقائيا أم بعد شكوى.

وتصنف ميتا حركة حماس على أنها “منظمة خطيرة” وتحظر المحتوى الذي يشيد بالحركة. كما تستخدم مزيجا من الرصد الآلي والمراجعة البشرية لإزالة أو وضع علامات على المحتوى المرئي.

وسبق أن قدمت ماليزيا شكوى لشركة ميتا بسبب حذف محتوى، بما في ذلك تغطية إعلامية محلية لاجتماع أنور الأخير مع هنية.

وتأتي الانتقادات الماليزية بعد إعلان حماس وإيران، صباح أمس الأربعاء، اغتيال هنية في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.