“والله يا نتنياهو لأعمل دباباتك خردة”.. شاهد: “السهم الأحمر” يدمر ناقلة “نمر” إسرائيلية في رفح

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، مقطعًا مصورًا لتدمير ناقلة جند إسرائيلية من نوع “نمر” بصاروخ موجه من طراز “السهم الأحمر”، قرب برج الحسام في حي تل السلطان غرب مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت كتائب القسام في بيان عبر قناتها على تلغرام “شاهد تدمير ناقلة جند صهيونية من نوع نمر بصاروخ موجه “السهم الأحمر” قرب برج الحسام في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع”.

ويظهر في المقطع المصور أحد مقاتلي القسام موجها رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “نقول لنتنياهو الذي يدعي أنه قضى على الكتائب الأربع في لواء رفح ويبحث عن النصر المطلق في هذه المدينة.. أقول له إننا نسحق قواتك على جميع محاور القتال في الكتائب الأربع، ومستمرون في إعداد الخطط وانتقاء الأهداف بعناية فائقة، وإن النصر الذي تبحث عنه وهم وسراب”.

مجزرة الدبابات

واستشهد المقاتل بعمليات سابقة نفذتها كتائب القسام قائلا “نذكرك بمجزرة الدبابات في الكتيبة الشرقية التي نفذها مقاتلونا بكل جرأة واقتدار، وبكمائن الموت في كتيبتي يبنا والشابورة، التي أعدها مجاهدونا باحترافية عالية من تفخيخ للمباني والأنفاق واستدراج الجنود إليها وتفجيرها فيهم، وبعبوات العمل الفدائي في الكتيبة الغربية التي انقض فيها مجاهدونا البواسل في شجاعة واستشهاد وقاموا بتدمير دباباتكم وحرقها وجنودكم بداخلها”.

وتابع “إذا لم يخبرك ضباطك بما حدث لهم في استهداف ناقلة الجند بصاروخ موجه من نوع السهم الأحمر فلتر ما ينتظر آلياتك وجنودك في هذا الاستهداف الجديد”.

ويظهر المقطع رصد واستطلاع آليات الاحتلال الإسرائيلي، ويصف مقاتل القسام عملية الاستهداف قائلا “بإذن الله تعالى احنا في مربض بنستنا فيه ناقلة جند”.

ووجه المقاتل حديثه إلى نتنياهو متوعدا “والله يا نتنياهو لأعمل دباباتك خردة، والله لألهب جلدك بهذا السلاح، والله لألهبك، بتجيب شاحنات تلم جيباتك ودباباتك الخردة إن شاء الله”.

وبعد رصد ناقلة الجند صاح المقاتل “ها هي جنبهم اثنين نزلوا منها اثنين على الباب الوراني، اضرب”.

وبعد قصف الناقلة ظهرت في المقطع عمليات إجلاء القتلى والجرحى.