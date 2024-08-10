أشلاء وجثث ممزقة.. شاهد على مجزرة الفجر في غزة: قالوا الله أكبر صارت الضربة (فيديو)

استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات معظمهم من الأطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين خلال صلاة الفجر بمدرسة في حي الدرج شرق غزة.

وقال المتحدث باسم الإسعاف في غزة للجزيرة مباشر “تمكنت طواقمنا في الخدمات الطبية منذ الفجر من نقل عدد كبير من الشهداء والإصابات إلى مستشفى المعمداني، وما زلنا نبحث عن كثير من الشهداء. العدد يفوق 100 شهيد وعدد كبير من الجرحى”.

وأضاف “نعمل بإمكانات محدودة لدينا ومن طرف الدفاع المدني، ومعظم الشهداء ممزقو الأجساد نتيجة استهداف إسرائيل للمكان، وسنواصل العمل حتى إجلاء جميع الشهداء والإصابات”.

من جانبه قال الناطق باسم الدفاع المدني للجزيرة مباشر “ما حدث مجزرة بحق الأبرياء والمدنيين، كانوا يؤدون صلاة الفجر في مدرسة التابعين الشرعية وأثناء بداية تأديتهم للصلاة تم استهدافهم بصاروخين حربيين وصاروخ استطلاع من قبل الطائرات المسيّرة وكل من كان في هذا المكان ما بين شهيد أو إصابة بالغة الخطورة ترتقي إلى شهداء”.

وأضاف “واقعة صعبة قرابة 100 شهيد في حصيلة أولية وتحاول الفرق الآن جمع الأشلاء والجثامين وإرسالها إلى مستشفى المعمداني”.

يا وجع قلبي💔💔💔😢😢

طفلة تصرخ وتبحث عن والدها بين أشلاء الشهداء الذين ارتقوا في مجزرة صلاة الفجر بمدرسة التابعين في حي الدرج بغزة. #مجزرة_الفجر pic.twitter.com/uZ1GxNZuBM — سارة أردوغان.. تركيا 🇹🇷 (@sarahArdogn) August 10, 2024

قالوا: الله أكبر صارت الضربة

وبينما يقوم المدنيون والفرق بالبحث عن الضحايا تحت ركام المسجد الذي تم استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قال أحد شهود العيان للجزيرة مباشر “كانوا يصلون صلاة الفجر قالوا: الله أكبر. صارت الضربة”.

وقالت فرق الدفاع المدني بغزة، إن مداخل مستشفى المعمداني الذي نقل إليه الشهداء والجرحى تمتلئ بأشلاء وأجساد ممزقة معظمها لأطفال، لم يُعرَف أصحابها؛ جراء مجزرة الاحتلال بحي الدرج.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنه من هول المذبحة لم تتمكن الطواقم من انتشال جثامين جميع الشهداء.

وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه للمدرسة، زاعما أن أفرادا من حركة حماس استخدموا المدرسة للاختباء.

وباستهداف مدرسة التابعين، يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين، وقصفها الاحتلال في مدينة غزة خلال أسبوع واحد فقط إلى 6.