“أنتم من أي طين مصنوعين؟”.. طفلة فلسطينية توجه رسالة مؤثرة إلى الدول والشعوب العربية (فيديو)

وجهت طفلة فلسطينية انتقادات مؤثرة وشديدة اللهجة إلى الشعوب والدول العربية، معتبرة أنها تركت جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب بحق أهل غزة مجازر بشكل شبه يومي.

وقالت الطفلة التي صورت معها الصحفية الفلسطينية حنين سالم “إحنا زهقنا يا عالم، كلنا تعبنا، كل الأطفال وكل الشباب تعبوا، بيكفي، شو اليهود بيساوو فينا، الدول العربية بتطلع فيها، عاجبها الموضوع اللي إحنا فيه؟”.

وأكملت والدموع تنهمر من عينيها “إنتوا يا عرب، ياللي مش عارفة إيش أقول عنكم، الأطفال قاعدة بتموت تحت الردم، بتتقطع إيديها ورجليها ورؤوسها”.

وتساءلت بأسى “لكل واحد عربي وأجنبي بده يشوفنا، إيش الدم اللي فيكم؟ من أي طين مصنوعين أنتم؟ لو أولادكم صار معهم مثل هيك بتسكتوا على الموضوع؟”.

واختتم رسالتها “بدي أحكي كلمة واحدة، مش مسمحاكم دنيا ولا آخرة، وهقول لربي إنه ما يسامحكم دنيا ولا آخرة”.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مجزرة مروعة، حيث قصف مدرسة التابعين بمنطقة حي الدرج وسط مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، وعشرات المصابين والمفقودين، وهو ما أدانته دول عربية وغربية.