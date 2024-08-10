السودان.. مقتل 15 مواطنا جراء معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع في الفاشر (فيديو)

قُتل وأصيب عشرات السودانيين، صباح اليوم السبت، جراء معارك اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان.

وأفادت مصادر محلية سودانية للجزيرة مباشر بأن 15 شخصا قُتلوا على الأقل وأصيب العشرات جراء اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش والحركات المتحالفة معه من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى بمدينة الفاشر.

وأضافت المصادر ذاتها أن انفجارات قوية مع أصوات أسلحة متوسطة وخفيفة سُمعت في عدد من المحاور بالمدينة، وذلك بعد مهاجمة قوة من الدعم السريع الفاشر صباح اليوم.

وأظهرت مشاهد دوي إطلاق نار بكثافة على مقربة من المدنيين العزل بالمدينة.

وذكرت المصادر أن اشتباكات عنيفة دارت رحاها بأحياء الثورة جنوب والرياض والإنقاذ جنوب غربي المدينة، في حين تبادل الطرفان القصف المدفعي شمال وشرقي عاصمة ولاية شمال دارفور.

الجيش: تصدينا لهجوم كبير

بدوره، أعلن الجيش السوداني، السبت، في بيان، تصديه لهجوم كبير من قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، في حين لم يعلن “الدعم السريع” عن أي عمليات جرت اليوم عبر منصاته.

الناطق الرسمي للقوات المسلحة .. العميد الركن نبيل عبدالله : سحقت قواتنا بحمد الله اليوم هجوم كبير من قبل مليشيا آل دقلو الإرهابية على مدينة الفاشر السبت 10 أغسطس 2024م#السودان #القوات_المسلحة_السودانية #المقاومة_الشعبية – تحت قيادة القوات المسلحة – نحن في الشدة بأس يتجلى… pic.twitter.com/DuQKko8guk — القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) August 10, 2024

وفي تصريحات للجزيرة مباشر، قال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله إن الجيش صد هجوما وصفه بأنه “كبير وغادر” شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.

وأكد نبيل عبد الله أن كل الهجمات التي شنتها ما وصفها بمليشيا الدعم السريع على الفاشر “تحطمت” أمام ما وصفه بالصمود التاريخي للجيش والحركات المسلحة والمواطنين.

وأضاف أن قوات الدعم السريع ظلت تعمل وتحشد بجنون للهجوم على مدينة الفاشر، مؤكدا أن كل هجماتها ظلت “تبوء بالخسران المبين”.

ونوه إلى أن قوات الدعم السريع بعد أن فشل هجومها على الفاشر، تعمل على شن قصف مدفعي مكثف على المدينة خاصة منازل المواطنين، مما أدى إلى سقوط المئات جراء القصف العشوائي.

وتشهد الفاشر، منذ 10 من مايو/أيار الماضي، اشتباكات بين الجيش والدعم السريع، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تُعَد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات إقليم دارفور.