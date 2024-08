المقررة الأممية الخاصة بفلسطين: فليسامحنا الفلسطينيون على عجزنا الجماعي عن حمايتهم

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، اليوم السبت، إن إسرائيل تمارس إبادة جماعية للفلسطينيين بأسلحة أمريكية وأوروبية “في أكبر مخيمات الاعتقال وأكثرها عارا في القرن الحادي والعشرين”.

جاء ذلك تعقيبا منها على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم واستشهد فيها أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات معظمهم من الأطفال، جراء قصف استهدف نازحين خلال صلاة الفجر بمدرسة في حي الدرج شرق غزة.

وطلبت المقررة الأممية، في تدوينة عبر حسابها على منصة إكس، من الفلسطينيين “الصفح بسبب العجز الجماعي عن حمايتهم واحترام المعنى الأساسي للقانون الدولي”.

وقالت “في أكبر معسكر اعتقال وأكثره عارا في القرن الحادي والعشرين (غزة)، تمارس إسرائيل إبادة جماعية للفلسطينيين حيًّا تلو الآخر، ومستشفى تلو الآخر، ومدرسة تلو الأخرى، ومخيمًا للاجئين تلو الآخر، ومنطقة آمنة تلو الأخرى، وباستخدام الأسلحة الأمريكية والأوروبية، وفي ظل لامبالاة من جانب كل الدول المتحضرة”.

وأضافت “فليسامحنا الفلسطينيون على عجزنا الجماعي عن حمايتهم، واحترام المعنى الأساسي للقانون الدولي”.

Gaza: In the largest and most shameful concentration camp of the 21st century, Israel is genociding the Palestinians one neighborhood at the time, one hospital at the time, one school at the time, one refugee camp at the time, one 'safe zone' at the time. With US and European… https://t.co/bHmrFbySYi

